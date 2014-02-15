إماراتيون يشنون حملة ضد الشيخ نبيل العوضي

دشن إماراتيون على موقع "تويتر" هاشتاغ بعنوان: "#نبيل_العوضي_يسيء_للإمارات" يرفضون فيه مهاجمة الداعية الكويتي نبيل العوضي الداعم لتنظيم الإخوان لدولة الإمارات، إذ اتهمها بمحاربة الإخوان والدعاة المسلمين.

وأكد الإماراتيون رفضهم للهجوم العنيف الذي يشنه الشيخ نبيل العوضي على الإمارات، مؤكدين أنه ينتمي لتنظيم الإخوان ومدفوع منهم لمهاجمتها.

كما أكدوا أن الإمارات لا تمنع إلا شيوخ الفتنة والضلال من دخول أراضيها وليس كل دعاة المسلمين كما يدعي.

وطالبوا الشيخ نبيل العوضي بالتوقف عن إثارة الفتن ونشر الأكاذيب، متعجبين من انتقاده الدائم لدول الخليج عدا قطر التي لا ينتقدها أبدا في تغريداته.

وشن الشيخ نبيل العوضي هجوما عنيفا على دولة الإمارات على صفحته على "تويتر" بحجة منعها لدخول دعاة مسلمين لأراضيها لانتمائهم للإخوان.