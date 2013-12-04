الإمارات وإيران تسعيان للخروج من نفق الجزر

استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الأربعاء محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي يزور الإمارات حالياً في إطار جولة خليجية.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد عن ترحيب دولة الإمارات بالتطورات التي تشهدها إيران وتوقيعها اتفاقاً تمهيدياً بشأن برنامجها النووي السلمي..مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة و التعاون بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها.

وتطرق رئيس الدولة خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات بين البلدين والعلاقات الخليجية الإيرانية إضافة إلى مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحمل رئيس الدولة وزير خارجية إيران تحياته إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني متمنياً له موفور الصحة وللشعب الإيراني التقدم والرقي.

وقالت مصادر إماراتية بأن قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971، ظللت لقاءات وزير الخارجية الايراني بالمسؤولين الإماراتيين بالرغم من أن التصريحات الرسمية والتسريبات التي رشحت عن تلك اللقاءات تجنبت الإشارة إلى هذه المسألة.

وقالت المصادر "من المعلوم أن مواقف البلدين في هذا الشأن متباينة جدا بالرغم من كل المحاولات السابقة التي جرت بهدف الوصول إلى مخرج مناسب".

وتأتي زيارة الوزير الإيراني للإمارات بعد أسبوع من زيارة قام بها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لطهران، كما أنها تأتي ضمن الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير الإيراني في المنطقة والتي تجيء قبيل الاجتماع الذي يعقده قادة دول مجلس التعاون في الكويت.