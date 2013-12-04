مجلس الدفاع الخليجي الـ12 يواصل أعماله في المنامة

لليوم الثاني على التوالي يواصل مجلس الدفاع الخليجي فعالياته في الدورة الثانية عشر لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي تستضيفه البحرين حالياً.

وقد استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع البحرينية الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى وصولهم المنامة الثلاثاء.

ويناقش إجتماع مجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الثانية عشر العديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها الإرتقاء بمستوى التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس الأعضاء، وسبل تعميق وتعزيز التكامل الدفاعي، بما يجسد توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.