قمة الكويت الـ 34 تعقد في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة

تحتضن دولة الكويت القمة الخليجية الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة 10 - 11 ديسمبر 2013.

وتكتسب القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت الأسبوع المقبل أهمية خاصة نظراً للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف بن راشد الزياني أعرب الثلاثاء عن ثقته بأن القمة الخليجية التي تعقد في الكويت ستخرج بنتائج مهمة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات المختلفة.

وأكد الزياني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن قمة الكويت الخليجية "تكتسب أهمية خاصة نظراً للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تفرض على دول المجلس تبادل الرأي وتوحيد الرؤى واستمرار التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تعزيز المسيرة وتأكيد تلاحم وترابط دول المجلس".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن قمة الكويت ستضيف مكاسب جديدة لصالح مواطني دول المجلس، مؤكداً أن لقاءات قادة دول المجلس هدفها المواطن الخليجي وتحقيق آماله وتطلعاته في مزيد من المكتسبات والانجازات وبما يعود عليه بالنفع والخير وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

ويتوقع أن يكون الملف المصري حاضراً على جدول أعمال القمة الخليجية في الكويت.