الإمارات توجه بالبدء بتطبيق قواعد تكامل أسواق المال الخليجية

أبوظبي - وجه مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته الأحد، بالبدء في تطبيق القواعد الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية الخليجية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ستعمل الإمارات بهذه القواعد بصفة استرشادية تمهيداً للعمل بها بصفة إلزامية، وتشمل القواعد طرح الأسهم والإفصاح وحوكمة الشركات المدرجة".

وأضاف: "ندعم أية جهود تتعلق بتعزيز التكامل الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، الاقتصاد العالمي اليوم يحتاج لتكتلات قوية.. وجهود جماعية".

وفي بداية الجلسة رحب مجلس الوزراء الإماراتي بالاتفاق التمهيدي حول الملف النووي الإيراني، ووصف الشيخ محمد هذا الإتفاق بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وخطوة نحو مزيد من الاستقرار في المنطقة.