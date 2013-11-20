لبنان وسوريا.. ساحة معركة سليماني وبندر بن سلطان

بيروت - يبين الهجوم الانتحاري ضد السفارة الإيرانية في بيروت أنّ الصراع في سوريا المجاورة أصبح أكثر وضوحاً بأنه صراع بين السنة والشيعة، وبين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.

وإيران هي من أشد المؤيدين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبمساعدة إيران لبضعة آلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني، تمكن الجيش السوري في الأسابيع الأخيرة من استعادة بعض الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة.

ومن ناحية أخرى، تدعم المملكة العربية السعودية، المعارضة السنية المسلحة في سوريا، وهو دور تعتزم مواصلته بقوة أكبر في الأشهر المقبلة.

وأعرب مسئولون سعوديون مؤخراً عن استيائهم إزاء سياسات واشنطن تجاه سوريا وأشاروا إلى أنهم من مؤيدي سياسة أكثر قوة تجاه الصراع السوري.