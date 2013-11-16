الشيخ محمد بن راشد يستقبل الكاتب محمد حسنين هيكل

دبي- التقى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمكتبه في أبراج الإمارات، الكاتبَ والصحفي محمد حسنين هيكل الذي يزور الإمارات للمرة الأولى منذ العام 1975.

ورحب الشيخ محمد بن راشد بالكاتب الذي يعتبر من أهم رموز الصحافة العربية مؤكداً تقديره لشخص هيكل ومكانته المهنية الرفيعة التي وصل إليها عبر عقود من العطاء الصحفي الثري، حاور خلالها أهم القادة والزعماء وصناع القرار في العالم.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية على الساحة العربية من متغيرات متلاحقة وما تفرضه تلك التحولات من تحديات على المنطقة، لاسيما في الدول التي تشهد أوضاعاً سياسية وأمنية غير مستقرة، وعلاقة ذلك بالمحيط العالمي الأوسع وتأثيراته على ملامح مستقبل هذا الجزء من العالم، وما يمكن أن يتحقق من فرص واعدة لشعوب المنطقة إذا ما تمكنت من التغلب على ما تواجهه من مشكلات، وباشرت نهج التطوير والتحديث كخيار استراتيجي لضمان التقدم والازدهار.

من جهته، أكد هيكل على بالغ اعتزازه بلقاء الشيخ محمد بن راشد، مبديا امتنانه لما وجده من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وصفه بأنه من شيم أهل الإمارات.

وأبدى الكاتب إعجابه بالنهضة الشاملة الواضحة في مختلف أوجه الحياة في الدولة، والتطور الكبير الذي طرأ على دبي وإنجازاتها المهمة التي تضمنت كافة القطاعات.