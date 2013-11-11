العاهل السعودي يبحث مع بوتين هاتفيا الملفين السوري والإيراني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الأحد الأزمة السورية والملف الإيراني النووي.

وجاء في بيان أصدره بهذا الشأن المكتب الصحفي للكرملين: "تم تركيز الاهتمام على ملف الأزمة في سوريا، إضافة إلى الأوضاع حول البرنامج النووي الإيراني. وأعرب الطرفان عن اهتمامهما المتبادل في مواصلة التعاون والاتصالات على مختلف المستويات حول القضايا الدولية الملحة".

في غضون ذلك، قالت كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن مسؤولين كبارا من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا سيجتمعون في 20 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق مع إيران حول البرنامج النووي.

وأضافت أشتون الأحد أن الدول الست الكبرى فشلت في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج إيران النووي، بعد ثلاثة أيام من المحادثات اختتمت، فجر الأحد.

ووصفت آشتون مفاوضات جنيف بأنها "بناءة.. تحقق كثيرا من التقدم الملموس غير أنه لاتزال بعض القضايا دون حل".