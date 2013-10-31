لقاء سري بين إسرائيل والدول العربية وإيران

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس، إن مسؤولين إسرائيليين كبار اجتمعوا لأول مرة بممثلي جميع الدول العربية وإيران، لبحث الشروط لعقد مؤتمر دولي حول تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الصحيفة العبرية إن هذا الاجتماع عقد الأسبوع الماضي في موقع منعزل بمدينة غليون السويسرية، وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن رئيس القسم الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإسرائيلية جرمي يساسخاروف ومسؤولاً كبيراً في لجنة الطاقة الذرية مثلا إسرائيل في الاجتماع وعن الجانب العربي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وليبيا والمملكة العربية السعودية، والدول العربية الأخرى ممثليها في سويسرا، والذي حضره أيضا ممثلو الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا التي ترعى المؤتمر المتوقع."

وهذه أول مرة تتفق فيها الدول العربية على الاجتماع بممثلي إسرائيل لبحث جدول أعمال المؤتمر المتوقع والذي سيعقد في فنلندا.

وتنصب الخلافات في هذا المجال على ما إذا كان المؤتمر المذكور سيتناول البرنامج النووي الإيراني أو قدرات إسرائيل النووية.

وكانت إسرائيل قد عارضت عقد هذا المؤتمر حتى الآن بالقول إنه لا مجال لعقده ما دامت إيران تهدد بالقضاء على دولة إسرائيل، وما لم يتم توقيع اتفاقيات سلام بين الدول العربية وإسرائيل.