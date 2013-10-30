محمد بن زايد والعاهل المغربي يشهدان افتتاح مركز غاليريا في أبوظبي

أبوظبي - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي برفقة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الافتتاح الرسمي لمركز "غاليريا" للتسوق في جزيرة المارية بأبوظبي.

وتأتي مشاركة الملك محمد السادس في مراسم افتتاح هذا المركز في جزيرة المارية في إطار زيارته الخاصة للدولة، وقام الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي بجولة في أروقة وردهات المركز التجاري الجديد اطلعا خلالها على المحلات التجارية التي توزعت على جنباته.

ويضم المركز 130 محلا تجاريا من أشهر العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة، يذكر أن مركز غاليريا للتسوق قام بتطويره كل من وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة للتنمية و شركة "جلف ريليتد" .

ويقع المركز الذي تبلغ مساحته 33 ألف متر مربع في جزيرة المارية التي تعد منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي بما تضمه من فنادق ومراكز ومنتجعات وغيرها من المرافق الترفيهية حيث تتميز بإطلالة فريدة على الواجهة البحرية وأفق مدينة أبوظبي.