مؤسس الإخوان يثير جدلاً واسعاً في المناهج السعودية

الرياض- (خاص) من ريمون القس

أثارت مقولة في المناهج السعودية مقتبسة من مؤسس جماعة الأخوان المسلمين حسن البنا جدلاً في الأوساط التربوية في المملكة العربية السعودية

ووصف منهاج التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر بالشهيد وإقتبس المنهاج قولاً له ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحرّك إنتقادات في الأوساط الثقافية والتربوية وتساؤلات عن جدوى وضع مقولة لمؤسس جماعة إيديولوجية غير سعودية في منهاج التربية الوطنية.

واعتبر تربويون أن الإقتباس تم إقحامه بشكل غير مبرر في درس عن "أهمية الوقت" ما يؤثر في فكر الطلاب.

وينتشر بين الحين والآخر جدل في المملكة حول مناهج التربية حول قضايا سياسية أو قضايا تمس المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة كان آخرها الإنتقادات التي وُجِّهت لمنهاج اللغة الإنكليزية للصف الثالث الثانوي للعام الماضي بسبب إحتوائه على صور لسبع نساء؛ بين ملثمة وكاشفة للوجه كسابقة في تاريخ التعليم السعودي، ما تسبب بحذفها من النسخة المنقحة والمعتمدة هذا العام.