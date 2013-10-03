السجن المؤبد لأربعة بحرينيين أدينوا بزرع قنبلة

المنامة - ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أنّ أربعة من مواطني المملكة حكم عليهم بالسجن المؤبد لزرعهم قنبلة تستهدف رجال شرطة ومدنيين في قرية بجنوب البلاد في مارس/آذار.

وجاء الحكم على الأربعة في ظل استمرار التوترات الطائفية والسياسية بالبلاد. ولم تذكر الوكالة أسماء المدانين أو دوافعهم غير أنّ هجوماً مماثلاً بقنبلة وقع في نفس القرية في أغسطس/ آب وأصاب خمسة أفراد أمن ألقيت مسؤوليته على جماعة "إرهابية".

وقالت وكالة أنباء البحرين إن ّالمدانين الأربعة "شرعوا عمداً في قتل أحد العمال الآسيويين" بالقرية. وأضافت أنّ انفجار العبوة الناسفة أصاب العامل الآسيوي إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أجريت له جراحة تطلبت بتر أصابعه.

وأضافت الوكالة أنّ اثنين من الأربعة اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما أمام الشرطة قبل المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ النيابة العامة أسندت للمتهمين "تهم الشروع عمداً في قتل المجني عليه ورجال الشرطة وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وصناعة وحيازة قنبلة تنفيذا لغرض إرهابي".

وما زال الاثنان الآخران هاربين ومن ثم حكم عليهما غيابياً.