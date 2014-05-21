4 ملايين عاطل عن العمل في العراق

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن أعداد العاطلين المسجلين ضمن دائرة التشغيل والقروض في الوزارة بلغ حتى الآن أربعة ملايين و330 ألف و466 عاطلاً عن العمل من كلا الجنسين في عموم محافظات العراق.

ويشكو العديد من خريجي الجامعات والدراسات العليا في العراق من عدم وجود فرص عمل لهم توفرها الحكومة ما تجبرهم الأوضاع على العمل في مهن حرة ليست من اختصاصهم.

وأضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي وهو قيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن عدد فرص العمل المقدمة بالمقابل للمدة ذاتها من القطاعين الخاص والعام، بلغ 80 ألفا و153 فرصة، فيما كان عدد المشتغلين 18 ألفا و299 شخصا، وأكد الربيعي في بيان صحفي وزعه مكتبه الإعلامي أن فرص العمل المتاحة لا توازي أعداد العاطلين المتزايدة، كاشفا عن سعي الوزارة للتنسيق مع بعض الوزارات لشمول المسجلين لديها منهم بالدرجات الوظيفية المخصصة لكل وزارة.

وأشار الوزير العراقي إلى استمرار مراكز التدريب في بغداد والمحافظات بتنفيذ خطة تدريب العاطلين تحقيقاً لأهداف دائرة التدريب المهني بهذا الشأن، وشدد وزير العمل العراقي على استمرار الوزارة بخططها الهادفة لإتاحة الفرص أمام الباحثين عن العمل من كلا الجنسين بالتدريب على المهن الحرفية المختلفة عن طريق مقابلة المتقدمين للدورات من قبل لجان في المراكز معتمدين على الطاقة الاستيعابية للقاعدة التدريبية ضمن خطة التدريب السنوية.