عقب فوزه بالانتخابات.. إخلاء سبيل النائب الكويتي حامد البذالي بكفالة مالية

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الإثنين، سبيل النائب حامد البذالي المتهم بقضية ”فرعية بني غانم“ التي أقيمت في الدائرة الثانية، وأحيلت قبل شهر إلى محكمة الجنايات.

وصدر قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية بقيمة 100 دينار (نحو 300 دولار)، بعد طلب تعجيل، قدمه محامي الدفاع لرئيس المحكمة.

ووفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن محامي الدفاع طالب بإخلاء سبيل موكله لتمكينه من أداء القسم في مجلس الأمة الذي سيعقد أول جلسة له يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفاز النائب البذالي بانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي أقيمت يوم الخميس الماضي، عن الدائرة الثانية بأصوات بلغت 3374 صوتا.

وشمل قرار إخلاء السبيل المتهمين في قضية الفرعية التي تعد الأكبر في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين الذين قارب عددهم الـ 200 مواطن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت قضية ”فرعية بني غانم“ بدايات أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات عقب إنهاء التحقيقات مع المتهمين.

والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.