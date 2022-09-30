بالأهازيج والرقص.. الناخبون الكويتيون يحتفلون بنوابهم الجدد (فيديو)

شهدت المقرات الانتخابية للمرشحين الذين فازوا بعضوية مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التي أقيمت أمس الخميس، احتفالات عارمة غلب على بعضها الرقص وترديد الأهازيج من قبل حشود من المواطنين الذين تجمعوا حول نوابهم.
وانطلقت الاحتفالات في مقرات المرشحين عقب ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس وبدء فرز الأصوات، قبل إعلان النتائج النهائية، عقب أن تأكد عدد من المرشحين من فوزهم في هذه الانتخابات.
النائب مهند الساير يستقبل المهنئين في مقره #انتخابات_مجلس_الامه_2022 pic.twitter.com/78NHmV6XCd
— جريدتكم (@ImeGrop) September 29, 2022
انصار حسن جوهر :
"جوهر بـ الاولى ..محد يطوله"
#انتخابات_مجلس_2022 pic.twitter.com/497WRjF4hY
— جريدتكم (@ImeGrop) September 29, 2022
ووثقت الحسابات الإخبارية الكويتية تلك الاحتفالات، حيث أقامت فرقة موسيقية مصرية حفلاً في مقر شعيب علي شعبان الذي فاز بالمركز الثالث في الدائرة الثانية، ورددت أهازيج مصرية لتهنئة النائب الذي أحاط به الناخبون وشاركوه فرحة الفوز.
فيديو / فرقة موسيقية مصرية تحتفل في مقر شعيب علي شعبان بعد فوزه بعضوية مجلس الأمة.#أمة2022 pic.twitter.com/luKJdtmquJ
— المجلس (@Almajlliss) September 30, 2022
واختار أبناء قبيلة عنزة ترديد الأهازيج التراثية وأداء رقصة ”الدحة“ الشعبية للاحتفاء بفوز النائب عبدالله فهاد العنزي المرشح المقرب من الحركة الدستورية الإسلامية (حدس).
احتفالات في مقر عبدالله فهاد بعد فوزه في المركز الثامن
•#الدائرة_الرابعة #انتخابات_2022 #أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 #أمة2022
— نيشان نيوز (@Nishan_news) September 30, 2022
وقام ناخبو المرشح هاني شمس مرشح الائتلاف الإسلامي الوطني (الشيعي) الذي فاز في المركز الرابع في الدائرة الخامسة بحمله ورفعه في الهواء عدة مرات، تعبيراً عن فرحتهم بوصوله إلى قاعة عبدالله السالم.
احتفال الناخبين بمقر#هاني_حسين_شمس
بالفوز #الكويت#نيشان_نيوز#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/cBsm4UmZTD
— نيشان نيوز (@Nishan_news) September 30, 2022
وشهد مقر النائب المعارض شعيب المويزري حضوراً واسعاً من قبل الناخبين الذين تمايلوا برقصات شعبية على أنغام أغنيات تراثية احتفالاً بفوز مرشحهم في المركز الأول في الدائرة الرابعة.
مقر #شعيب_المويزري بعد إعلان فوزه بالمركز الأول في الدائرة الرابعة.
@ShuaibMuwaizri
— نيشان نيوز (@Nishan_news) September 30, 2022
وأقيمت احتفالات مشابهة في مقرات معظم المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التي تم الإعلان عن نتائجها الرسمية يوم الجمعة.
أحتفال ناخبي المرشح #مبارك_الحجرف بمقره الانتخابي احتفاء بالفوز.
#مجلس_الأمة_2022 #انتخابات_مجلس_الامه_2022
pic.twitter.com/62PSf6WiPw
— نيشان نيوز (@Nishan_news) September 29, 2022
#محمد_المطير محمولاً على الاكتاف بعد ظهور النتائج الاولية pic.twitter.com/bQ8DfdYJ6L
— جريدتكم (@ImeGrop) September 29, 2022
وأظهرت النتائج النهائية تغييراً في المجلس الحالي بنسبة 54 % عن المجلس السابق الذي تم حله قبل شهرين، قبل أن يتم عمره القانوني إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.
وشهدت الانتخابات، التي شارك فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الانتخابات منذ عقد من الزمن، منافسة بين 305 مرشحين موزعين على الدوائر الخمس.