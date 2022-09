جورجيا ميلوني لرئيس الإمارات ونائبه: لنعمل معا من أجل تعاون مثمر واستقرار الشرق الأوسط

عبرت جورجيا ميلوني، المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة اليوم الخميس، عن تطلعها للعمل مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل التعاون المثمر واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني، التي تصدر حزبها الانتخابات العامة في إيطاليا، والتي جرت يوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: شكرا الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد على رسائل التهنئة التي وجهتم لي“، وتابعت ”دعونا نعمل معا من أجل تعاون ثنائي مثمر واستقرار الشرق الأوسط“.

Thanks to @MohamedBinZayed @HHShkMohd for the congratulatory messages they have addressed to me. Let us work together for fruitful bilateral cooperation and the stability of the Middle-East.

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022