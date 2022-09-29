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جورجيا ميلوني لرئيس الإمارات ونائبه: لنعمل معا من أجل تعاون مثمر واستقرار الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 19:45 GMT

جورجيا ميلوني لرئيس الإمارات ونائبه: لنعمل معا من أجل تعاون مثمر واستقرار الشرق الأوسط

عبرت جورجيا ميلوني، المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة اليوم الخميس، عن تطلعها للعمل مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من

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المصدر: فريق التحرير

عبرت جورجيا ميلوني، المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة اليوم الخميس، عن تطلعها للعمل مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل التعاون المثمر واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني، التي تصدر حزبها الانتخابات العامة في إيطاليا، والتي جرت يوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: شكرا الشيخ محمد بن زايد  والشيخ محمد بن راشد على رسائل التهنئة التي وجهتم لي“، وتابعت ”دعونا نعمل معا من أجل تعاون ثنائي مثمر واستقرار الشرق الأوسط“.

وفي تغريدة ثانية، شكرت زعيمة اليمين الإيطالي ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على التهنئة، قائلة إن ”العلاقات الثنائية القوية ضرورية لدعم الأمن العالمي واستقرار منطقتك“.

 

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