الكويت.. المرشح مبارك العرو يعلق على مداهمة منزله في قضية "شراء أصوات"

كشف النائب الكويتي السابق ومرشح الدائرة الثالثة في الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها، الخميس، مبارك العرو عن تفاصيل المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية، مساء الأربعاء، لمنزله، إثر ورود معلومات ”تؤكد وجود عملية شراء أصوات ناخبين لصالحه“.

وقال المرشح مبارك العرو في تصريحات إعلامية عقب وقت وجيز من تنفيذ المداهمة إن ”عددًا من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وصلوا إلى منزله واتضح أن معهم مذكرة لتفتيش المكان“.

وأضاف أن ”مذكرة التفتيش تقتصر على الديوانية، إلا أن رجال الأمن صعدوا إلى مكتب المحاماة المرخص وقاموا بمداهمته“، لافتًا إلى أن ”مكتب المحاماة يحتاج إلى إذن من النيابة العامة وموافقة جمعية المحامين، ورغم ذلك تم التعاون مع رجال الأمن“.

عاجل/ مبارك العرو لوزير الداخلية الشيخ طلال الخالد: الله عطاك أذن «من دون أذن النيابة» من الآن وحتى 100 سنة.. وما راح تلقى شعرة سوداء في ثوبي الأبيض. #بروح_الامل_والطموح pic.twitter.com/LY9689maro — المجلس (@Almajlliss) September 28, 2022

وأشار إلى أنه ”تم أخذ أوراق المناديب وبطاقاتهم المدنية وبطاقته هو كذلك رغم أنه من المفروض أن تبقى معه ليتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية“.

وانتقد ”العرو“ الإجراءات التي رافقت عملية المداهمة، قائلًا إن ”عملية المداهمة رافقها تصرفات سببت ذعرًا لكبار السن والأطفال“، مؤكدًا أنه ”سيحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه التصرفات“.

وكان رجال المباحث الجنائية قد داهموا منزل ”العرو“، حيث قالت مصادر أمنية لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن ”الجهات المختصة باشرت عمليات رصد ومتابعة لمنزل أحد مرشحي الدائرة الثالثة منذ أيام، وتم تنفيذ المداهمة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة“.

ولم تكشف المصادر عن هوية المرشح، في حين أفادت ”شبكة الكويت“ الإخبارية على ”تويتر“ أن ”المرشح المعني هو النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو“.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فإن رجال المباحث ”ضبطوا مبالغ مالية وشهادات جنسية أثناء عملية المداهمة“.

وتعد عملية المداهمة والضبط هذه، الثالثة في الانتخابات التي ستنطلق، الخميس، ويتنافس فيها أكثر من 300 مرشح في الدوائر الخمس بينهم 22 امرأة.

وفي الـ 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أول عملية شراء أصوات في هذه الانتخابات النيابية، ووفقًا لصحيفة ”جرائم ومحاكم“، فإن العملية كانت تتم لمصلحة مرشح في الدائرة الثانية، حيث تمت مداهمة المنزل الذي تدار فيه عملية الشراء وضبط عدد من الأشخاص الذين يعملون لصالح المرشح.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، ثاني عملية شراء أصوات لمرشح في الدائرة الثالثة، عقب مداهمة منزل تدار فيه عملية الشراء، حيث أكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط القائمين على عملية الشراء وإحالتهم إلى التحقيق، لافتةً إلى أنه تم العثور على مبالغ مالية عند مداهمة المنزل.

وأمرت النيابة العامة بضبط المرشح المتهم وهو النائب السابق سعدون حماد، الذي سلَّم نفسه للجهات الأمنية، وتم حجزه قبل أن يتم إخلاء سبيله، الثلاثاء، بكفالة مالية بقيمة 5000 دينار نحو (16 ألف دولار)، مع منعه من السفر.