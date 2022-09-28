عشية الانتخابات الكويتية.. ضبط "شراء أصوات" للمرة الثالثة

داهم رجال المباحث الجنائية في الكويت، اليوم الأربعاء، عشية انطلاق انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، منزل أحد مرشحي الدائرة الثالثة، عقب ورود معلومات تؤكد وجود عملية شراء أصوات ناخبين لصالحه.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن ”الجهات المختصة باشرت عمليات الرصد والمتابعة منذ أيام، وتم تنفيذ المداهمة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة“.

ولم تكشف المصادر عن هوية المرشح، في حين أفادت ”شبكة الكويت“ الإخبارية على ”تويتر“ أن ”المرشح المعني هو النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو“.

مداهمة منزل المرشح مبارك العرو بعد التأكد من شرائه للاصوات ورجال الامن يطلقون النار في جنوب السرة قبل قليل pic.twitter.com/YbLkLAzv6L — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 28, 2022

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة الاسم المتداول في ظل غياب التأكيد الرسمي لذلك.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فإن رجال المباحث ضبطوا مبالغ مالية وشهادات جنسية أثناء عملية المداهمة.

وتعد عملية شراء أصوات الناخبين هذه، الثالثة التي تم ضبطها في الانتخابات التي ستنطلق، الخميس، ويتنافس فيها أكثر من 300 مرشح في الدوائر الخمس بينهم 22 امرأة.

وفي الـ 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أول عملية شراء أصوات في هذه الانتخابات النيابية، ووفقًا لصحيفة ”جرائم ومحاكم“، فإن العملية كانت تتم لمصلحة مرشح في الدائرة الثانية، حيث تمت مداهمة المنزل الذي تدار فيه عملية الشراء وضبط عدد من الأشخاص الذين يعملون لصالح المرشح.

في ثالث عملية شراء أصوات في الانتخابات مداهمة منزل مرشح في #الدائرة_الثالثة "نائب سابق" بتهمة شراء الأصوات وبمنطقة #السلام • ضبط مبالغ ماليه وشهادات جنسية في عملية محكمة لرجال #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/LBAk9GY04o — أمن ومحاكم ميديا كورت (@mediacourt) September 28, 2022

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، ثاني عملية شراء أصوات لمرشح في الدائرة الثالثة، عقب مداهمة منزل تدار فيه عملية الشراء، حيث أكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط القائمين على عملية الشراء وإحالتهم إلى التحقيق، لافتةً إلى أنه تم العثور على مبالغ مالية عند مداهمة المنزل.

وأمرت النيابة العامة بضبط المرشح المتهم وهو النائب السابق سعدون حماد، الذي سلَّم نفسه للجهات الأمنية، وتم حجزه قبل أن يتم إخلاء سبيله، الثلاثاء، بكفالة مالية بقيمة 5000 دينار نحو (16 ألف دولار)، مع منعه من السفر.