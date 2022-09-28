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الفاتيكان: البابا سيزور البحرين مطلع نوفمبر
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 11:14 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 13:26 GMT

الفاتيكان: البابا سيزور البحرين مطلع نوفمبر

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس سيزور البحرين في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني لحضور مؤتمر دولي. وأضاف الفاتيكان أن البابا

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المصدر: رويترز

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس سيزور البحرين في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني لحضور مؤتمر دولي.

وأضاف الفاتيكان أن البابا سيزور الدولة الخليجية للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار، الذي يعقد تحت عنوان (الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني).

وزار فرنسيس أبوظبي عام 2019 وكان أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية يزور شبه الجزيرة العربية ويقيم قداسا هناك.

ويشكل المسلمون حوالي 70 بالمئة من سكان البحرين.

وأعلن مسؤولو الفاتيكان لأول مرة عن زيارة البحرين خلال رحلة عودة البابا من قازاخستان في وقت سابق هذا الشهر لكنهم لم يحددوا الموعد.

ولم يذكروا في إعلانهم اليوم الأربعاء أي تفاصيل عن برنامج الزيارة.

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