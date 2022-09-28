الكويتيون نحو صناديق الاقتراع لانتخاب "مجلس الأمة" الجديد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يتوجه الناخبون الكويتيون، غدًا الخميس، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، بعد شهرين من حل البرلمان ووعْد السلطات بعدم التدخل في الانتخابات.

والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وهي أول دولة خليجية تعتمد نظامًا برلمانيًّا في 1962.

وتشارك في انتخابات الخميس، وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في 10 أعوام، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد.

وقال المرشح عن ”حركة العمل الشعبي“ التي قاطعت الانتخابات خلال الأعوام الماضية محمد مساعد الدوسري، إن ”سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي“.

وأضاف ”تضمّن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في الانتخابات وحماية الديمقراطية“.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في خطابه ”لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل أيضًا في اختيارات مجلس الأمة المقبل في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى“.

ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في آب/أغسطس.

ويرى المحلل السياسي عايد المناع، أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب ”طمأنت“ الكويتيين ”ما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات“.

ويتنافس 313 مرشحًا بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدًا يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وتمثل النساء 51,2% من الناخبين البالغ عددهم 795920 ناخبًا.

وعلى عكس الانتخابات السابقة التي خيم عليها وباء ”كورونا“، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض برامجهم الانتخابية، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج رسميًّا يوم الجمعة.

ووفق الدستور، ستقدم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وكانت المعارضة فازت بـ24 مقعدًا من أصل 50 في الانتخابات السابقة.

وتشكلت حكومة جديدة في آب/أغسطس إثر استقالة مجلس الوزراء في نيسان/أبريل.