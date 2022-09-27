محمد بن زايد: علاقات الإمارات وعُمان أخوية تاريخية لها طابعها الخاص

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء، أن العلاقات مع سلطنة عُمان، ”أخوية تاريخية لها طابعها الخاص“.

وقال بن زايد إن هذه ”العلاقات الراسخة تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي والأسري، بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة“، حسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأعرب بمناسبة زيارته إلى السلطنة اليوم، وفق ”وام“، عن ”سعادته بزيارة هذا البلد العزيز الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين قيادة وشعباً“.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعه“ مع سلطان عُمان هيثم بن طارق.

ونوه رئيس دولة الإمارات إلى ”نهج التواصل الأخوي الأصيل الذي تحرص عليه قيادة دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ تأسيسهما“.

واستذكر كذلك ”خصوصية العلاقات الأخوية التي جمعت الراحلين الكبيرين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد“، إلى جانب ”دورهما التاريخي في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام“.

وأكد أن ”قيادة البلدين ستمضي على طريقهما ونهجهما“.

وقال إن ”قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين“.

وأعرب عن ”تطلعه إلى العمل“ مع السلطان هيثم بن طارق، ”لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات، وبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك للبلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما ويحقق تطلعاتهما إلى الرخاء والازدهار“.

ولفت إلى أن ”الإمارات تعمل مع كل ما من شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك وحريصة على العمل مع أشقائها وفي مقدمتهم سلطنة عمان في هذا الخصوص“.

وكان رئيس دولة الإمارات، وصل إلى السلطنة، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق، كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن سربا من الطائرات العسكرية رافق طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء سلطنة عُمان حتى وصولها إلى المطار؛ ترحيبا به.

وتوجه الشيخ محمد بن زايد، والسلطان هيثم بن طارق، إلى قصر العلم؛ لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية.

وتأتي زيارة رئيس الإمارات، إلى مسقط، تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق، بحسب ما ذكرت صحيفة ”البيان“ في وقت سابق.

ووفقا للصحيفة، من المرتقب أن يبحث الزعيمان خلال الزيارة ”مجمل التطورات الخليجية والعربية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة“.

كما سيبحثان ”تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات“.