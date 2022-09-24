المستشار الألماني يصل الإمارات

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء يوم السبت، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“.

وبحسب الوكالة فقد كان في استقبال المستشار الألماني والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس زار السعودية في وقت سابق، يوم السبت، حيث عقد اجتماعا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وإثر الاجتماع قال شولتس إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين.

وفي حديثه للصحفيين، قال شولتس إن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.