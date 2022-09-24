الكويت.. توقيف مرشح نيابي متهم بشراء الأصوات

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم السبت، بضبط وإحضار مرشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة عن الدائرة الثالثة؛ للتحقيق معه بقضية شراء أصوات انتخابية لمصلحته.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد قررت النيابة ضبط المرشح، وحجز 5 مواطنين، أربعة منهم نساء، يعملون مع المرشح في حملته الانتخابية.

مرشح الثالثة سلم نفسه للمباحث بعد صدور ضبط وإحضاره على ذمة قضية شراء الأصوات https://t.co/24aTXRNS54 pic.twitter.com/3OU0RUSsXE — أمن ومحاكم ميديا كورت (@mediacourt) September 24, 2022

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن ”المرشح المتهم سلم نفسه للإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد صدور قرار ضبط وإحضار في حقه“.

وأوضحت بأن ”الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال عملية المداهمة التي نفذتها وزارة الداخلية قبل أيام اعترفوا أن المبالغ المالية المضبوطة تخص المرشح“.

وأفادت ”شبكة الكويت“ الإخبارية على ”تويتر“ بأن المرشح المعني هو ”سعدون حماد“، النائب السابق في مجلس الأمة.

صدور أمر ضبط وإحضار لمرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد في ثاني قضايا شراء الأصوات لإنتخابات 2022 pic.twitter.com/nRo1zLzcNF — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 24, 2022

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة الاسم المتداول في ظل غياب التأكيد الرسمي لذلك.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، يوم الخميس، ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات عقب مداهمة منزل تدار فيه عملية الشراء.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط القائمين على عملية الشراء وإحالتهم إلى التحقيق، لافتةً بأنه تم العثور على مبالغ مالية عند مداهمة المنزل.

وفي 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية ضبط عملية شراء أصوات أخرى وهي أول عملية شراء أصوات يتم ضبطها في هذه الانتخابات النيابية.

ووفقاً لصحيفة ”جرائم ومحاكم“، فإن العملية كانت تتم لمصلحة مرشح في الدائرة الثانية، حيث تمت مداهمة المنزل الذي تدار فيه عملية الشراء وضبط عدد من الأشخاص الذين يعملون لصالح المرشح.

وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 370 مرشحًا ومرشحة، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية والذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس نحو 796 ألف ناخب، النسبة الأكبر منهم نساء.