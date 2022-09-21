رويترز: تركيا تبيع مسيرات بيرقدار للإمارات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر تركية أن شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية ”بايكار“ سلّمت الإمارات 20 طائرة مسيرة مسلحة هذا الشهر، ويمكن أن تبيع المزيد، مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين السابقين بدرجة تسمح بإبرام عقود في المجال العسكري.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن أبوظبي والرياض تتفاوضان للحصول على طائرات مسيرة (بيرقدار تي.بي 2) من أنقرة.

وقال المصدر: ”تقرر خلال المفاوضات مع الإمارات تسليم 20 طائرة مسيرة مسلحة سريعا“، مضيفا أنه تم نقلها في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد مسؤول تركي كبير أن بلاده سلمت بعض الطائرات المسيرة للإمارات التي تطلب الحصول على المزيد على حد قوله.

وقال المسؤول إن السعودية ترغب أيضا في شراء طائرات مسيرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها.

وقال المسؤول إن شركة ”بايكار“ تدرس الطلب السعودي لإنشاء مصنع، لكنه أوضح أن القرار الإستراتيجي يعود للرئيس رجب طيب أردوغان وأن هناك قضايا أخرى، مثل الاستثمارات السعودية في تركيا ”لا تتحرك بأسرع ما يمكن“.

نوعية

وفي حين لا يمكن للطائرات التركية المسيرة مضاهاة الطرز التي ينتجها رائدا السوق، إسرائيل والولايات المتحدة، من حيث التكنولوجيا فإنها أقل في السعر وقيود التصدير حسب الوكالة.

وقال مصدر عسكري غربي إن أداء هذه الطائرات أفضل من الطائرات المسيرة الصينية أو الإيرانية التي نشرتها روسيا في أوكرانيا.

وقال المصدر إن طرازي الطائرات الإيرانية المسيرة، شاهد ومهاجر ”يتسمان ببعض خصائص تي.بي 2، لكن دون السرعة والدقة“ التي تتسم بها هذه الطائرات التركية.

وأردف قائلاً: ”يرغب السعوديون والإماراتيون في القضاء على فعالية الطائرات الإيرانية المسيرة. إذا حصلوا على تي.بي 2 فسيكون بإمكانهم… وقف تدفق الطائرات الإيرانية المسيرة“ على حد قوله.

ولم ترد بايكار ولا وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب الاتصال الحكومي السعودي على طلب للتعليق. وأحالت وزارة الدفاع التركية الأسئلة إلى مجموعة الصناعات الدفاعية الحكومية التي رفضت التعليق.