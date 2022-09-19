الإعلان عن جولة خليجية للمستشار الألماني شولتس مطلع الأسبوع

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن المستشار أولاف شولتس، سيزور السعودية يوم السبت، في بداية جولة تستغرق يومين في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، يوم الأحد، قبل أن يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات هناك، على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية للصحفيين في برلين، إن الجولة التي سيقوم بها شولتس في دول خليج عربية ستركز، من بين ملفات أخرى، على ألمانيا كوجهة للاستثمار.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أنه من المتوقع توقيع عقود للغاز للطبيعي المسال خلال زيارة شولتس إلى الخليج في مطلع الأسبوع.