محمد بن راشد يصل قصر باكنغهام للتعزية بوفاة الملكة إليزابيث

وصل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد إلى قصر باكنغهام لتقديم العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لمكتب حكومة دبي الإعلامي على ”تويتر“.

محمد بن راشد يصل إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. pic.twitter.com/HmGahLRsHB — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 18, 2022

يأتي ذلك فيما تستعد بريطانيا لإقامة الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن غدا الإثنين، بحضور زعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم.