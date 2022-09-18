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أخبار

محمد بن راشد يصل قصر باكنغهام للتعزية بوفاة الملكة إليزابيث
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 17:22 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 17:50 GMT

محمد بن راشد يصل قصر باكنغهام للتعزية بوفاة الملكة إليزابيث

وصل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد إلى قصر باكنغهام لتقديم العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. جاء ذلك بحسب ما

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المصدر: فريق التحرير

وصل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد إلى قصر باكنغهام لتقديم العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لمكتب حكومة دبي الإعلامي على ”تويتر“.

يأتي ذلك فيما تستعد بريطانيا لإقامة الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن غدا الإثنين، بحضور زعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

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