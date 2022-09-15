محكمة إماراتية تأمر المشتبه بهم في قضية كوم-إكس بإعادة 1.1 مليار دولار للدنمارك

أمرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة البريطاني سانجاي شاه، المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال ضريبي على أرباح الأسهم الدنماركية المعروفة باسم كوم-إكس، ومشتبها بهم آخرين بإعادة نحو 8 مليارات كرونة دنمركية (1.1 مليار دولار) إلى الدنمارك، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية، اليوم الخميس.

وأفادت الإذاعة بأن الحكم الصادر في دعوى مدنية في دبي، أمس الأربعاء، ليس نهائيا وقابل للطعن.

وأكدت هيئة الضرائب الدنماركية الحكم، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت الهيئة لـ“رويترز“ في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”تلقت هيئة الضرائب الدنماركية أنباء حكم المحكمة بارتياح، ويسرها أنه تم اتخاذ قرار الآن فيما يتعلق بأحد الأضلاع الرئيسية في قضية توزيعات الأرباح الضريبية“.

ولم يتسن لـ“رويترز“ على الفور تأكيد حكم المحكمة الإماراتية مباشرة. كما لم يتسن الاتصال بمحامي شاه للتعليق.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفض قاض إماراتي طلبا تقدمت به الدنمارك لتسليمها شاه الذي أُلقي القبض عليه في دبي في يونيو /حزيران بتهمة التورط في مخطط تجارة وهمية لتقديم مطالبات ضريبية مزدوجة، فيما عرف باسم كوم-إكس.

وقال محامي شاه العام الماضي إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات، وإنه حصل على مشورة مهنية قبل إجراء المعاملات.