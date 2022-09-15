الكويت.. الإفراج عن نشطاء من "البدون" في قضية "اعتصام تيماء"

قرر قاض في الكويت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 4 نشطاء، 3 منهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمعروفين بـ“البدون“.

وضُبط هؤلاء قبل أيام بتهمة المشاركة في ”تجمعات غير مرخصة“ بساحة تيماء، فيما صدر قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية 300 دينار (974 دولارًا) عن كل متهم، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

والنشطاء هم محمد البرغش، وباسل عطاالله، وفاضل فرحان، من ”البدون“، وعبدالله فيروز الذي تعد جنسيته من القضايا المثيرة للجدل، حيث سبق أن حصل على حكم قضائي أكد حقه بالجنسية الكويتية، إلا أنه لم يحصل على شهادة الجنسية رغم صدور هذا الحكم.

ووفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية“، من المتوقع أن تحدد المحكمة الكلية قريبًا موعدًا لمحاكمة هؤلاء المتهمين وآخرين متهمين معهم بذات القضية تم إخلاء سبيلهم قبل أيام ومنهم مواطنون“.

وكانت النيابة العامة أفرجت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن 14 متهما في هذه القضية بكفالات مالية، أربعة منهم مواطنون وهم المحامي هاني حسين، والكاتب صلاح الفضلي، ومبارك النجادة، والناشط طلال العنزي.

وبحسب تقرير سابق لـ“القبس“، فإن ”وزارة الداخلية كانت طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا في التجمع؛ ما دفعها لإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون“.

وتعتبر قضية البدون من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي، وتقدر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص حسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون ”إنهم أكثر من ذلك بكثير ويصرون على أنهم كويتيون“.