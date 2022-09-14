أمير قطر: لا روابط لنا مع الإخوان والمصالحة الخليجية تمضي في الطريق الصحيح

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها أي روابط مع جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد أمير قطر في حوار مع صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية على أنه ”لا روابط لبلاده مع الإخوان المسلمين، ولا يوجد أعضاء نشطون في جماعة الإخوان أو المنظمات ذات الصلة هنا في قطر“.

وأضاف أمير قطر: ”نحن دولة ولسنا حزبًا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية“.

المصالحة الخليجية

وفي حديثه عن الأزمة العربية السابقة، قال أمير قطر: ”لا أريد الحديث عن الماضي، بل التطلع نحو المستقبل، لقد دخلنا مرحلة جديدة، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وندرك أن هناك اختلافًا في بعض الأحيان؛ لكننا نستعد لمستقبل هذه المجموعة من البلدان“.

وتابع: ”التركيز على مستقبل مجلس التعاون أمر ضروري لإطلاق إمكانات الشباب في جميع أنحاء المنطقة، وأن تكون موحد الصفوف، ومتعاونًا في هذه المنطقة أمر حيوي لبقية العالم“.

وذكر أمير قطر أن ”دول مجلس التعاون الخليجي في طور الشفاء بعد صدمة واضطرابات كبيرة لكننا الآن على الطريق الصحيح“.

التطبيع

وتحدث أمير قطر عن تطبيع عدد من الدول العربية، علاقاتها مع إسرائيل، حيث قال: ”لكل دولة الحقّ في إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، ولكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ جديًا، هل الأمور طبيعية؟ (…) لا، لا يزالون يحتلون أراضي عربية، واللاجئون لم يعودوا إلى منازلهم منذ 70 عامًا“.

وشدّد على أهمية التوصل إلى ”تسوية سلمية“ للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال: ”نحن نتحدث مع الإسرائيليين، ونأتي بمساعدات إلى سكان غزة والضفة الغربية“، معبرًا عن الأسف ”لأننا لا نزال بعيدين“ عن السلام.

إيران بلد مهم

وحول علاقة دول الخليج بإيران، قال أمير قطر إن إيران ”بلد مهم“ بالنسبة إلى بلاده، داعيًا دول الخليج الأخرى التي هي في خصومة مع الجمهورية الإسلامية إلى ”التحاور“ معها.

وقال أمير قطر:“إيران بلد مهم جدًا بالنسبة لنا، ولدينا علاقة تاريخية، وأكثر من ذلك، نتشارك في حقل الغاز الرئيس الذي لدينا مع إيران“.

وأضاف: ”نشجّع كل أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، على التحاور، بالطبع، هناك اختلافات… لكن علينا أن نجلس ونتحدث عن هذه الخلافات، مباشرة بيننا وبين الإيرانيين، دون تدخل خارجي“.

عملية سلمية في سوريا

وعن النزاع في سوريا، حيث دعمت قطر في بدايته فصائل معارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، شدّد أمير قطر على أهمية قيام ”عملية سلمية“، لكنه انتقد النظام، قائلًا: ”كيف نقبل بأن يرتكب قائد مجازر بحق شعبه ويطرد ملايين اللاجئين من بلده؟“.

العقوبات ضد روسيا

على صعيد آخر، اعتبر الشيخ تميم بن حمد ردًا على سؤال عن العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، أنه ”لا بدّ من الحذر من أنواع العقوبات التي تعقّد الأمور بالنسبة للعالم أجمع“، مضيفًا في الوقت نفسه أنه ”لا يحكم إذا كانت أوروبا على خطأ أو على صواب“.

وأضاف: ”يمكننا أن نلاحظ المشاكل التي يتسبب بها نقص الطاقة في أوروبا اليوم“، مشددًا على ضرورة ”إيجاد حل“ للحرب في أوكرانيا، ووقفها.

وقال إن بلاده التي تعتبر أحد أبرز منتجي الغاز في العالم، ”ستزوّد أوروبا بالغاز خلال السنوات المقبلة“، لكنه أكد أن هذا الغاز ”لا يمكن أن يكون بديلًا عن الغاز الروسي“.