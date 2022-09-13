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الرئيس المصري يصل إلى قطر
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 14:08 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 14:40 GMT

الرئيس المصري يصل إلى قطر

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي إن الزيارة

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المصدر: فريق التحرير

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي إن الزيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة، ”سيبحث الرئيس المصري مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة“.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة المصرية منذ 9 سنوات، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية تحسنا كبيرا منذ توقيع اتفاق المصالحة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مطلع العام 2021، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها محافظة العلا السعودية.

وكان أمير قطر زار القاهرة في حزيران/ يونيو الماضي، وبحث مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

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