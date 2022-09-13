تفاصيل أول زيارة رسمية للسيسي إلى قطر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة، في زيارة رسمية لمدة يومين؛ تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال راضي في بيان، إن ”الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين؛ بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة“.

وأضاف أن ”الزيارة ستتضمن التشاور بشأن العلاقات الثنائية، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تظافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي“.

ومن المقرر أن يصل السيسي إلى قطر، في الساعة الـ 4:30 بتوقيت الدوحة، وسيكون في استقباله الشيخ تميم بن حمد.

من جهته، قال مصدر رسمي مصري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن السيسي ”سيترأس وفدا موسعا يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتعاون الدولي رانيا المشاط، والصناعة أحمد سمير، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، والنقل كامل الوزير“.

ووفقا لجدول الزيارة الذي كشف عنه المصدر المصري، فإن السيسي ”من المقرر أن يقوم بجولة في استاد لوسيل الدولي الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، ضمن جولة بمدينة لوسيل بصحبة أمير قطر“.

وأضاف أن ”جولة السيسي ستشمل أيضا زيارة مجلس القيادة الوطني“.

وتابع أنه ”في اليوم الثاني من الزيارة، سيجتمع الرئيس المصري بعدد من رجال الأعمال القطريين، رفقة الوفد الوزاري المرافق له؛ لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية في مصر، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب الجادين“.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة المصرية منذ 9 سنوات، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية تحسنا كبيرا منذ توقيع اتفاق المصالحة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مطلع العام 2021، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها محافظة العلا السعودية.