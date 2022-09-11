الداخلية الكويتية تنفي ضبط أشخاص بتهمة شراء أصوات لمرشح

نفت وزارة الداخلية الكويتية ببيان رسمي اليوم الأحد، ضبط عملية شراء أصوات لمصلحة أحد المرشحين الذين سجلوا أوراقهم في إدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري.

وجاء في البيان بأن ”الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، وأنه في حال ضبط أي واقعة سيتم الإعلان عنها فوراً عبر المواقع الرسمية للوزارة“.

وأشار البيان بأن ”الوزارة بقطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد أي مخالفات من شأنها إفساد العملية الانتخابية وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين“.

الاعلام الامني:

بالاشارة الى مايتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات pic.twitter.com/1IF7lPGC4X — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 11, 2022

وكانت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية قد أكدت يوم السبت، أن ”مباحث أمن الدولة ألقوا القبض على 6 أشخاص بينهم نساء، في منطقة الدسمة بمحافظة العاصمة؛ بتهمة بيع أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الأولى“.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، إن ”المباحث ألقت القبض على مندوبين اثنين تابعين لمرشح في الدائرة الأولى، وأربعة ناخبين ممن باعوا أصواتهم؛ 3 منهم سيدات ورجل واحد“.

وأكدت المصادر أن ”ضبطية شراء الأصوات هذه، موثقة بالصوت والصورة، وعملية الشراء تمت عبر روابط بنكية“.

ونشر حساب ”أول نيوز“ الإخباري على ”تويتر“ مقطع فيديو لشخص أشار فيه إلى عملية القبض على المتهمين، وأفاد بأنه تم ضبطهم بالجرم المشهود.

وأوضح أن ”أمن الدولة قاموا بزرع امرأة بين النساء وأرسلوها إلى المنزل الذي شهد عملية بيع الأصوات، وتفاوضت مع المناديب التابعين للمرشح واتفقوا معها على 900 دينار (2900 دولار) مقابل الصوت“.

وأضاف أن ”المناديب طلبوا من السيدة إرسال رابط لتحويل المبلغ إلى حسابها، وقامت بتزويدهم برابط ليثبت الجرم بحقهم، وتم على إثر ذلك مداهمة المنزل وضبط المناديب والناخبين“.

وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 376 مرشحًا ومرشحة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية والذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس نحو 796 ألف ناخب، النسبة الأكبر منهم نساء.