مصدر مصري: السيسي يزور قطر الثلاثاء المقبل

كشف مصدر حكومي مصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للسيسي إلى البلد الخليجي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”الرئيس المصري سيتوجه إلى قطر، في أول زيارة من نوعها إلى قطر بعد غد الثلاثاء“، مشيرا إلى أن الزيارة ”ستستمر لمدة يومين“.

وأضاف أن ”الزيارة من المقرر أن تتناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ظل توجه قطر للتوسع في الاستثمار في الأصول المصرية خلال الفترة المقبلة“.

وبحسب المصدر المصري فإن ”هناك مطالب مقدمة من الدوحة بشأن الاستحواذ على حصص إدارة وتشغيل في عدد من الموانىء المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف مشروعات متعلقة بالاستثمار في مجال النقل البحري“.

وتابع المصدر أن ”الزيارة المرتقبة من المقرر أن تتناول أيضا تنسيق المواقف في القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مقدمة تلك القضايا الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة“.

وتأتي زيارة السيسي المرتقبة، بعدما كان مقررا أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مصر، وعقد قمة ثنائية بمدينة العلمين الجديدة الشهر الماضي، قبل أن يتم إلغاء الزيارة، بدون إبداء أسباب واضحة.

وكان أمير قطر قد زار القاهرة في حزيران/ يونيو الماضي، حيث تخلل زيارته جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.