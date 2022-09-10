الكويت.. ضبط 6 أشخاص بينهم نساء بتهمة بيع أصوات لمصلحة مرشح

ألقت مباحث أمن الدولة في الكويت، القبض على 6 أشخاص بينهم نساء، في منطقة الدسمة بمحافظة العاصمة؛ بتهمة بيع أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الأولى، يعتزم خوض الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية نقلًا عن مصادرها، إن ”المباحث ألقت القبض على مندوبين اثنين تابعين لمرشح في الدائرة الأولى، وأربعة ناخبين ممن باعوا أصواتهم؛ 3 منهم سيدات ورجل واحد“.

وأكدت المصادر أن ”ضبطية شراء الأصوات هذه، وهي أول ضبطية في الانتخابات الجديدة، موثقة بالصوت والصورة، وعملية الشراء تمت عبر روابط بنكية“.

وأوضحت أن ”المتهمين في طور التحقيق حاليًا وسيتم إحالتهم، مساء اليوم السبت، إلى النيابة العامة“.

ولم تكشف المصادر عن اسم المرشح المعني أو المبالغ المدفوعة للناخبين مقابل شراء أصواتهم.

ونشر حساب ”أول نيوز“ الإخباري على ”تويتر“ مقطع فيديو لشخص أشار فيه إلى عملية القبض على المتهمين، وأفاد بأنه تم ضبطهم بالجرم المشهود.

وأوضح أن ”أمن الدولة قاموا بزرع امرأة بين النساء وأرسلوها إلى المنزل الذي شهد عملية بيع الأصوات، وتفاوضت مع المناديب التابعين للمرشح واتفقوا معها على 900 دينار (2900 دولار) مقابل الصوت“.

وأضاف أن ”المناديب طلبوا من السيدة إرسال رابط لتحويل المبلغ إلى حسابها، وقامت بتزويدهم برابط ليثبت الجرم بحقهم، وتم على إثر ذلك مداهمة المنزل وضبط المناديب والناخبين“.

وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 376 مرشحًا ومرشحة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية والذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس نحو 796 ألف ناخب، النسبة الأكبر منهم نساء.