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الإمارات.. توضيح رسمي حول ترحيل عمال أفارقة "مخالفين للقانون"
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 20:20 GMT

الإمارات.. توضيح رسمي حول ترحيل عمال أفارقة "مخالفين للقانون"

نفت وزارة الخارجية في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من الدولة. وبحسب وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

نفت وزارة الخارجية في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من الدولة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، فقد أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي ”عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من دولة الإمارات“، مشددًا على أن ”هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقًا“.

وقال الحبسي، في بيان، إن ”التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة“.

وتابع أن ”الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقًا للاشتراطات الواردة في العقود“.

وأكد الحبسي ”التزام الإمارات العربية المتحدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا، داعيا وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن“.

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