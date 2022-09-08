اتصالات إسرائيلية قطرية لفتح قنصلية "مؤقتة" لتل أبيب في الدوحة

كشفت تقارير عبرية عن اتصالات بين إسرائيل وقطر قد تفضي لافتتاح قنصلية إسرائيلية ”مؤقتة“ أو ”مكتب اتصال“ بالدوحة بعد شهرين، أي قبل بدء مباريات كأس العالم.

وقال مسؤول إسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، إن ”البلدين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن، لكن الموضوع لا يزال قيد التفاوض، ويجب إيجاد حل لفتح قنصلية إسرائيلية قبل بدء المباريات“.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن ”السلطات في إسرائيل والدوحة تواصل اتصالاتها لفتح مكتب اتصال مؤقت لمساعدة الإسرائيليين الذين يسافرون إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تشرين الثاني وكانون الأول/ نوفمبر وديسمبر المقبلين“.

وأوضحت أن ”قطر تبدي بعض الحذر من هذا الملف، على خلفية مخاوفها من محاولة إسرائيل إعادة فتح بعثتها في العاصمة الدوحة، التي أغلقت بعد عملية الرصاص المصبوب العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي العام 2009 على قطاع غزة“.

وأضافت القناة: ”طالب القطريون من إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالسفر جوًا لحضور المباريات أسوة بالإسرائيليين“.

ووفق القناة ”يعد هذا المطلب القطري مجرد كلام لعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وقطر“.

وبينت أن ”الفلسطينيين لديهم خيار السفر إلى الدول الخليجية عبر الأردن، ويمكنهم القيام بذلك، لكن يتوجب عليهم الحصول قبل ذلك على شهادة عبور تسمح لهم بمغادرة أراضي السلطة الفلسطينية عبر معبر اللنبي“.

وأشارت القناة إلى أن ”إسرائيل لا تقيم علاقات دبلوماسية مع قطر، ولكن هناك علاقات وثيقة بين البلدين فيما يتعلق بالأنظمة الأمنية“.

وبحسب القناة ”يتمثل التعاون بين البلدين عند هبوط الطائرات التنفيذية التابعة لوكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية المعروفة باسم الموساد بقطر، لتنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة“.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إسرائيل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بحيث سيتمكن مشجعو كرة القدم الإسرائيليون من السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

وزار مسؤولون إسرائيليون كبار قطر مؤخرا لإجراء محادثات للتنسيق قبل بطولة كرة القدم، وفقا لما نشرته قناة ”كان“ الرسمية العبرية.

واستضافت قطر مكتبا تجاريا إسرائيليا في الفترة من 1995 إلى 2000.