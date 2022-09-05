إدانة عربية واسعة لاستهداف السفارة الروسية في كابول

أدانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن ومجلس التعاون الخليجي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأدانت وزارة خارجية السعودية بـ“أشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول“.

وأكدت الوزارة ”رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله“ بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية ”واس“.

وأعربت وزارة الخارجية عن ”خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

من جانبها أدانت دولة الإمارات بشدة ”الهجوم الإرهابي، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي“.

و أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن ”دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“ بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

و أعربت الوزارة عن ”خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، وللشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

ودانَ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، التفجيرَ مؤكدا موقفَ دول مجلس التعاون الثابتَ ضد العنف والإرهاب والتطرُّف، مقدِّماً التعازيَ والمواساةَ لروسيا الاتحادية وأفغانستان في ضحاياهم، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.

في الإطار ذاته، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ، ”موقف مصر الرافض لجميع أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه، معربة عن خالص التعازي لحكومة وشعب روسيا وتضامنها معهم في هذا الحادث الأليم، وخالص التعازي لذوي ضحايا المدنيين الأفغان“.

ودانت الخارجية البحرينية بشدة ”التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية“.

وأعربت الوزارة عن ”خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا وشعبها، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدةً موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته“.

كما دانت الحكومة الأردنية التفجير، حيث أكّدت وزارة الخارجية الأردنية، ”موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، وإدانتها واستنكارها الشديدين الاعتداء على حرمة المباني الدبلوماسية، معربةً عن أصدق تعازيها لروسيا وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين“.

وأعلن تنظيم ”داعش“ يوم الإثنين، مسؤوليته عن التفجير.

جاء ذلك حسب بيان نشره التنظيم المتشدد على حسابه على تطبيق ”تيليغرام“.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق الإثنين، إن اثنين من العاملين في سفارة موسكو في كابول قُتلا عندما فجر انتحاري عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة في هجوم أُصيب فيه 11 آخرون.

وقالت الشرطة إن شخصين قُتلا في الحادث لكنها لم تذكر جنسيتهما، بينما قُتل المهاجم برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.