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عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع دول الجوار
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 11:36 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 12:05 GMT

عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع دول الجوار

&nbsp; أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن

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المصدر: فريق التحرير

 

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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