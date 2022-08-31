الكويت.. السماح لمرشحي "فرعية بني غانم" بتسجيل أوراقهم لخوض الانتخابات

سمحت وزارة الداخلية الكويتية، لأربعة من مرشحي ”فرعية بني غانم“ الموجودين حالياً في السجن بتهمة تنظيم انتخابات فرعية، من تسجيل أوراقهم كمرشحين ليتمكنوا من خوض انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة في 29 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”الوزارة مكَنت المرشحين المحجوزين من التسجيل، حيث تم إرسال ضابط وموظف من إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية إلى السجن العمومي، وأتموا تسجيل المرشحين الأربعة بحضور المحامين الخاصين بهم“.

وأكد المصدر أن ”القانون لا يحرم المرشحين الأربعة من الترشح، كونهم غير مدانين حتى الآن بحكم قضائي“.

وأوضح أن ”أوراق ترشحهم ستعرض على لجنة فحص الطلبات، التي ستفحص طلباتهم وسترفع تقريرها النهائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح“.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الأحد الماضي حجز مرشحي ”فرعية بني غانم“ وهم ستة مرشحين، 10 أيام، عقب التحقيق معهم في القضية التي تجاوز عدد المتهمين فيها 100 شخص.

ووفقا لصحيفة ”القبس“ فإن ”عدد المتهمين في القضية بلغ 106 أشخاص، وأن التحقيقات شبه مكتملة حاليا، وأن هؤلاء المرشحين هم آخر المتهمين الذين يتم التحقيق معهم ومن ثم تُحال القضية إلى محكمة الجنايات“.

وسلّم المرشحون الستة أنفسهم، الأسبوع الماضي، للمباحث الجنائية، عقب أن عادوا إلى الكويت التي غادروها قبل إجراء الفرعية.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم الفرعية، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها ”فرعية بني غانم“.

وداهمت الجهات الأمنية المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل ثلاثة أسابيع، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.

وحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الأسبوعين الماضيين مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.

وذكرت صحيفة ”الراي“ في تقرير سابق لها، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققًا فيها“.

والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ”الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.