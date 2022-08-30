الكويت: حريق مستودعات ميناء عبدالله متعمد

كشفت التحقيقات التي أعلنتها السلطات الكويتية، الثلاثاء، أن الحريق الذي وقع قبل 3 أيام في مستودعات ميناء عبدالله النفطي جنوبي العاصمة، كان ”متعمدا ووقع بفعل فاعل“.

وأصدرت العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت، بيانًا أكدت فيه أن ”نتائج التحقيق في الحريق أثبتت أنه اندلع عمدًا“.

وأوضح البيان، أن ”فرق التحقيق أجرت معاينة فنية لموقع الحريق وحققت مع شهود الواقعة وتبين أن الحريق الذي وقع مساء السبت ناتج عن فعل فاعل“.

العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام: حريق مستودعات ميناء عبدالله بفعل فاعل متعمد pic.twitter.com/k7EhevJgz3 — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) August 30, 2022

وأضاف أنه ”تم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق العمدية وتقديمهم للعدالة“.

وكان الحريق قد اندلع بأحد الأقسام الصناعية في منطقة ميناء عبدالله، حيث طال الحريق مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة وامتدت النيران على مساحة تقدَر بنحو 5 آلاف متر مربع.

وباشرت 6 فرق إطفاء بإخماد الحريق، حيث شارك أكثر من 150 رجل إطفاء في إخماد النيران التي تسببت بأضرار مادية كبيرة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قد تفقد موقع الحريق أثناء مباشرة رجال الإطفاء أعمالهم في إخماد النيران.