الكويت.. أنباء عن إعادة مرزوق الخليفة لـ"السجن" بعد تسجيله ترشحه للانتخابات

ذكرت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت عن إلقاء القبض على النائب مرزوق الخليفة بعد إتمام تسجيل أوراقه كمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وكان مرزوق الخليفة نشر تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قبل نبأ القبض عليه بوقت قليل، يؤكد فيها ترشحه للانتخابات.

القبض على النائب السابق مرزوق الخليفة خلال تسجيل ترشحه لـ أمة 2022 على خلفية إدانته بالمشاركة في فرعية شمر 2020 pic.twitter.com/v4S0eDQzyZ — الاخبارية نيوز (@alekhbariyakw) August 30, 2022

ونشر الخليفة بيان ترشحه من ”داخل السجن“، لافتا إلى أنه رغم ما مر به من صعاب وضغوط، بسبب ”جور الحاقدين وسطوة المهددين العابثين“ على حد قوله، فإنه ماض قدما.

"ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير" من يختار مرضاة الله في وطنه وأهله وشعبه ومستقبل أبنائه سيكون النصر حليفه وإن اشتدت الخطوب. #انتخابات_مجلس_الامه_2022 #بيان_ترشح_مرزوق_الخليفة_الشمري pic.twitter.com/raLVmC25hW — مرزوق الخليفة (@MarzuqAlkhalifa) August 30, 2022

وشدد على أن ما دفعه لذلك هو الخطاب التاريخي، الذي القاه ولي العهد نيابة عن أمير الكويت، والذي تم التشديد فيه على محاسبة الفاسدين.

ونوه إلى تحقيق العديد من الإنجازات، لافتا إلى أن هناك المزيد منها لمحاسبة الفاسدين.

ووجه مرزوق الخليفة تهنئته لشعب الكويت، معلقا ”هنيئا لنا بالكويت المحررة من عصابة الفساد والإفساد“.

وأكد أن خطابه جاء وهو قابع في السجن، مشددا على أن ما تحقق من إنجازات يدفعه لمواصلة المسيرة، واستكمال نهج الإصلاح بترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022، وفق تعبيره.

وكان النائب في الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة أحيل للسجن، بعد اشتراكه بما يسمى بـ“الانتخابات الفرعية“.

وفي نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية أو ما يُعرف بـ ”التشاوريات“ التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيهم الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

وأحالت النيابة العامة جميع القضايا المتعلقة بهذه الانتخابات إلى محكمة الجنايات، بعد التحقيق مع المتهمين على خلفية تهم عدة من بينها ”مخالفة قانون منع الانتخابات الفرعية، ومخالفة قرارات وزارة الصحة بشأن منع التجمعات تجنبًا للعدوى بفيروس كورونا“.

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، إذ تقول المادة الـ(45) من قانون الانتخاب ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها“.