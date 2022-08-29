قطر تمنع محاميا كويتيا بارزا من دخول أراضيها

أعلن المحامي الكويتي البارز سعود مطلق السبيعي اليوم الإثنين، إنه تعرض للمنع من دخول قطر على خلفية آرائه إبان الأزمة الخليجية الأخيرة التي انتهت إلى حد كبير بموجب اتفاق العلا الذي وقعته جميع الأطراف في السعودية مطلع العام 2021.

وغرد المحامي الكويتي في حساه بتويتر: ”للأسف الشديد أمس، كنت مسافرا إلى قطر وفي مطار الدوحة تم إيقافي ومنعي من الدخول وتم تبصيمي وتصويري ومن ثم ترحيلي إلى الكويت بعد ساعات من المعاناة في المطار،كل ذلك بسبب آرائي في أزمة الخليج والتي دافعت فيها أيضا عن قطر بكل إنصاف وحياد، هذا ماحصل معي وأتمنى أن لا يحصل لأحد خليجي.“

للأسف الشديد أمس كنت مسافر الى قطر وفي مطار الدوحة تم إيقافي ومنعي من الدخول وتم تبصيمي وتصويري ومن ثم ترحيلي الى الكويت بعد ساعات من المعاناة في المطار ،كل ذلك بسبب آرائي في أزمة الخليج والتي دافعت فيها ايضاً عن قطر بكل إنصاف وحياد ، هذا ماحصل معي واتمنى أن لا يحصل لأحد خليجي🔽 pic.twitter.com/Hs41y7hQW9 — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) August 29, 2022

وردا على بعض المعلقين على تغريدته، أضاف السبيعي في تغريدة أخرى: ”هناك فرق بين التحليل والرأي وبين العداء والاستهداف كل مانقلته هو تحليل لأحداث حصلت بالفعل، على الأقل مثل ماتفعل قناة الجزيرة وإعلاميو قطر عن الكويت وغيرها“.