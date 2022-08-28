استقالة وزير الإسكان الكويتي الكندري استعدادا لخوض انتخابات مجلس الأمة

أعلن عيسى الكندري وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، يوم الأحد، تقديم استقالته من منصبه في الحكومة، عقب شهر من تشكيلها، وذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس الأمة.

وجاء إعلان الاستقالة بالتزامن مع إصدار المرسوم الأميري بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الـ29 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الوزير الكندري في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”بعد التوكل على الله، تقدمت اليوم باستقالتي من الحكومه لخوض الانتخابات المقبلة عن الدائره الأولى“.

وأضاف ”نسأل الله التوفيق للجميع وأن نمارس العملية الانتخابيه في جو من الأخوه والتفاؤل رائدنا خدمة البلاد والعباد ومحبة الوطن والإخلاص له“.

وسيتم استقبال طلبات الراغبين بالترشح للانتخابات البرلمانية اعتبارا من يوم غد الإثنين ولمدة 10 أيام متواصلة.

وعين الكندري في الحكومة الحالية التي شكلت في الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، برئاسة الفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وضمت 12 وزيرا، وهي الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت.

وعقب يوم من تشكيل الحكومة، صدر مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعدادا لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، إضافة إلى مشروع مرسوم بقانون ضرورة، يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية ونص على إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، بواقع عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين اللذين يُسمح لكل ناخب منهم باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.