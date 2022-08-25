الكويت.. حكم برفض إدراج اسم بدر الداهوم بجداول الناخبين

قررت المحكمة الإدارية في محكمة الأحمدي في الكويت، اليوم الخميس، رفض إعادة تسجيل اسم رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة الكويتي الدكتور بدر الداهوم في جداول الناخبين التي نشرتها وزارة الداخلية قبل أيام.

وتم رفض إدراج اسم الداهوم الذي طعن في الجداول وتقدَم بتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية؛ للمطالبة بإدراج اسمه في جداول الناخبين، ليتمكن من ترشيح نفسه وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبناءً على حكم رفض إدراج اسم الداهوم في الجداول، لا يحق له الترشح أو التصويت في الانتخابات البرلمانية؛ وذلك لوجود أحكام قضائية بالإدانة تمنعه من ممارسة هذا الحق، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقضت الدوائر القضائية المختصة بالنظر بالطعون التي قدمها مواطنون لعدم إدراج أسمائهم بجداول الناخبين، برفض معظم الطعون وتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من الجداول.

وكان بدر الداهوم قد طعن بقرار حذف اسمه، حيث قال إنه ”تأكد من شطب اسمه من كشوفات الناخبين الأخيرة التي تم نشرها“.

وتم تقديم الطعن عن طريق المحامي علي الصابري الذي قال في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”تقدمنا بطلب إدراج اسم الدكتور بدر الداهوم @DrBaderALdahoom آملين إزالة اللبس واستقرار الأمن القانوني لنكون أمام صفحة جديدة من غير ظلم أو افتئات على اسمى الحقوق الديمقراطية (حق الترشح)“.

وأضاف: ”حجية الإدارية تساوي الدستورية بالأثر والإلزام والإدارية تستمد قوتها من نص المادة ١٦٩“.

وكان بدر الداهوم قد عقد، مساء الأحد الماضي، مؤتمرًا صحفيًا للتعقيب على قضية شطب اسمه من جداول الناخبين، ودعا إليه النواب السابقين والسياسيين.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة ”أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات“.

وفي انتخابات مجلس الأمة عام 2020، واجه الداهوم أزمة عند ترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث تم آنذاك شطب اسمه من قبل وزارة الداخلية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز في المرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وفي منتصف آذار/ مارس 2021، أصدرت المحكمة الدستورية، المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، حكمًا بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم؛ وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه؛ على خلفية إدانته العام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وفي نهاية ذات الشهر، أعلن مجلس الأمة خلو مقعد الداهوم، بناءً على حكم من المحكمة الدستورية، تزامنًا مع رفض واحتجاج أكثر من 30 نائبا على هذا الإجراء ومقاطعتهم الجلسة.