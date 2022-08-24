تعيين المستشار سعد الصفران نائبا عاما في الكويت

وافق المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم الأربعاء، على تعيين المحامي العام الأول المستشار سعد الصفران، بمنصب النائب العام في البلد الخليجي خلفًا للمستشار ضرار العسعوسي.

وتمت الموافقة على تعيين الصفران، نائبا خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للقضاء، وسيرفع المجلس القرار إلى وزير العدل جمال الجلاوي، لعرضه على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بشأنه، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

ويأتي قرار تعيين الصفران، عقب أقل من شهرين على تكليفه بالمنصب إثر استقالة النائب العام السابق العسعوسي، من منصبه.

وقدم العسعوسي، استقالته بتاريخ 7 تموز/ يوليو الماضي إلى وزير العدل، احتجاجا على نقله من منصبه، عقب يومين من الإعلان عن توجه لنقله من منصبه وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وأشار العسعوسي، في كتاب استقالته إلى عمله في القضاء منذ قرابة 40 عاما، وتدرجه في مناصب النيابة العامة حتى توليه منصب النائب العام في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد العسعوسي، أن ”سبب استقالته هو قرار ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة الذي سيتولاه شخص آخر“.

واعتبر أن ”ترشيحه يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة“.

ووافق وزير العدل عقب ساعات قليلة من تداول كتاب الاستقالة عبر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية، على طلب العسعوسي، الذي قضى نحو عقد في منصبه، وقبول استقالته.

وذكرت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية آنذاك، أن ”المناصب القضائية في رئاسة المحاكم سينظر إليها في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد تقاعد عدد من أعضاء مجلس القضاء، وأهمها منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المقبل، الذي يشغله حاليا المستشار أحمد العجيل“.