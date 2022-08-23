مسؤول إماراتي: توطين اللاجئين الأفغان استغرق أطول مما كنا نريد

ألمح مسؤول إماراتي إلى أن واشنطن خذلت توقعات بلاده بشأن آلاف الأفغان الذين استضافتهم مؤقتًا نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

وقالت الوكالة إن المسؤول الإماراتي، الذي لم تكشف هويته، اعترف بأن ”هناك مشاعر إحباط، وبأن عملية إعادة التوطين استغرقت وقتًا أطول مما كانت تريد الإمارات“. مذكرا بأن اللاجئين الأفغان ”حصلوا على إسكان عالي الجودة، ومرافق صحية، واستشارات، وخدمات تعليمية وغذائية، لضمان رفاهيتهم“.

وأكد المسؤول أن ”الإمارات تواصل العمل مع السفارة الأمريكية في أبوظبي لمعالجة قضية الأفغان الموجودين هنا حتى يمكن إعادة توطينهم في الوقت المناسب“.

وشدد على أن بلاده ”ما زالت ملتزمة بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم في أمن وأمان وكرامة“.

وكان مسؤولون إماراتيون، قد أكدوا في وقت سابق، أن الدولة عرضت أن تستضيف مؤقتًا آلاف الأفغان الذين تم إجلاؤهم، نيابة عن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وتولي طالبان الحكم.

وفي السابق قال مسؤولون أمريكيون، إنه ستتم إعادة توطين جميع المؤهلين في الولايات المتحدة، بينما ستتم إعادة توطين الآخرين في دول ثالثة. مؤكدين أنه لن يتم إجبار أي شخص على العودة إلى أفغانستان على الرغم من عودة البعض في الإمارات بمحض اختيارهم بعد شهور من الانتظار.