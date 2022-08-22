باكستان تقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين مونديال قطر

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، يوم الإثنين، إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على مسودة اتفاق لتوفير قوات للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر بوقت لاحق هذا العام.

وأضافت الوزيرة مريم أورنجزيب لـ“رويترز“ قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر التي تبدأ غدا الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على مسودة الاتفاق الذي سيوقع بين الدوحة وإسلام آباد.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل افتتاح مونديال 2022 قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين حزيران/يونيو، وتموز/يوليو لتجنب الحر الشديد في المنطقة.

والخميس الماضي، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام، بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 تموز/يوليو.

وأوضح ”الفيفا“ أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف: ”يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الإلكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر“.

وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية أيلول/سبتمبر، بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الإلكتروني.