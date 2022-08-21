سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه خلال الأيام القادمة

أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بأن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة في طهران، خلال الأيام القادمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفير سيف محمد الزعابي يعود إلى طهران خلال الأيام القادمة، وذلك ”في إطار حرص القيادة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن“.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار عودة السفير سيف محمد الزعابي إلى طهران ”يأتي بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول“.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن السفير الزعابي ”سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الأيام القادمة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة“.