ما سبب إنهاء عقود 50 مستشارا في وزارة الإعلام الكويتية؟

أنهى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، عبدالرحمن المطيري، عقود عشرات المستشارين والخبراء في وزارته لعدم الحاجة لهم؛ في محاولة منه لتحصين المال العام من الهدر.

وأصدر الوزير المطيري الذي تم تعيينه في الحكومة الجديدة مطلع الشهر الجاري، قراره بإنهاء عقود أكثر من 50 مستشارا وخبيرا، كانوا موزعين على قطاعات مختلفة في الوزارة.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصدر مسؤول، إن ”الخبراء الذين شملتهم قرارات إنهاء العقود كانوا يتقاضون رواتب دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لأعمالهم“.

وأكد المصدر المسؤول أن ”الوزير أبقى عددًا محدودًا من المستشارين بما يتلاءم مع حاجة الوزارة فقط“.

وبدوره، أصدر وكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي قرارًا يقضي بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل في الوزارة ابتداء من اليوم الأحد، وإعادة تشكيل بعض هذه اللجان بعد دراسة وتقييم كافيين.

وأوضح المصدر أن ”الغاية من إلغاء اللجان وإعادة تشكيلها هو دعم الخبرات والكفاءات وضمان وصولها إلى هذه اللجان وتولي مهامها“.

ومن ضمن اللجان التي سيتم إلغاؤها من وزارة الإعلام لجان تصنيف الفنانين والمذيعين والمعدين.

وتسعى وزارة الإعلام لتطهير قطاعاتها واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات في بلد يمتلك صحافة حرة وجريئة وبرلمانا منتخبا من قبل الشعب.

وكانت الوزارة قد ألغت خلال الشهرين الماضيين تراخيص عشرات الصحف الإلكترونية؛ لمخالفتها أحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، كما أحالت عشرات وسائل الإعلام للنيابة العامة للتحقيق بسبب ارتكابها مخالفات.