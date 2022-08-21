الكويت.. بدر الداهوم يطالب بإدراج اسمه بجداول الناخبين لخوض الانتخابات البرلمانية

تقدم رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة الكويتي الدكتور بدر الداهوم، بتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية؛ للمطالبة بإدراج اسمه في جداول الناخبين، ليتمكن من ترشيح نفسه وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتم تقديم التظلُم عن طريق المحامي علي الصابري، إثر طلب من الداهوم الذي قال إنه ”تأكد من شطب اسمه من كشوفات الناخبين الأخيرة التي تم نشرها، وفتح باب التظلُم عليها صباح اليوم الأحد لمدة 24 ساعة“.

وقال المحامي علي الصابري في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”تقدمنا بطلب إدراج اسم الدكتور بدر الداهوم، آملين إزالة اللبس واستقرار الأمن القانوني، لنكون أمام صفحة جديدة من غير ظلم أو افتئات على أسمى الحقوق الديمقراطية (حق الترشح)“.

وأضاف: ”حجية الإدارية تساوي الدستورية بالأثر والإلزام، والإدارية تستمد قوتها من نص المادة 169“.

تقدمنا بطلب ادراج اسم الدكتور بدر الداهوم @DrBaderALdahoom آملين ازالة اللبس واستقرار الأمن القانوني لنكون امام صفحة جديدة من غير ظلم اوافتئات على اسمى الحقوق الديمقراطية (حق الترشح)

حجية الادارية تساوي الدستورية بالاثر والالزام

والادارية تستمد قوتها من نص المادة ١٦٩

حيثيات 👇 pic.twitter.com/NKeaB0Xqcz — المحامي علي الصابري (@Alialsabri) August 21, 2022

وكان بدر الداهوم قد دعا النواب السابقين والسياسيين لحضور مؤتمر صحفي سيعقده مساء اليوم؛ للتعقيب على قضية شطب اسمه من جداول الناخبين.

سأعقد مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 من مساء يوم غدٍ الأحد في ديواني وأدعو النواب والسياسيين للحضور والتضامن. pic.twitter.com/GhDJaCkcMG — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) August 20, 2022

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات.

وفي انتخابات مجلس الأمة عام 2020، واجه الداهوم أزمة عند ترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث تم آنذاك شطب اسمه من قبل وزارة الداخلية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز بالمرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وفي منتصف مارس/ آذار 2021، أصدرت المحكمة الدستورية المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، حكمًا بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم؛ وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه؛ على خلفية إدانته العام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وفي نهاية ذات الشهر، أعلن مجلس الأمة خلو مقعد الداهوم، بناءً على حكم من المحكمة الدستورية، تزامنًا مع رفض واحتجاج أكثر من 30 نائبًا على هذا الإجراء ومقاطعتهم الجلسة.